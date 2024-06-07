Тренер «Панатинаикоса» Атаман оштрафован на € 10 тыс. за критику греческих судей

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман был оштрафован руководством греческого чемпионата за критику судей в финале турнира. Напомним, в первом матче финальной серии «Олимпиакос» переиграл столичный клуб со счётом 89:84, а специалист по ходу встречи набрал два технических замечания.

Когда тренер «Пао» уходил, то он отправился не сразу в раздевалку, а прошёлся через центр площадки, чтобы демонстративно поаплодировать каждому из трёх судей, обслуживавших матч. Атаман позже обрушился с критикой арбитров.

«Теперь я понимаю, почему в футболе на основных матчах работают судьи не из Греции. Теперь я понимаю — это очень хорошо. Пожалуйста, поговорите с мистером Яннакопулосом [президентом «Панатинаикоса»] и вызовите иностранных судей, чтобы всё исправить. Если вы считаете, что ничего не нужно исправлять, то всё нормально», — заявил Атаман в послематчевом интервью.

«Панатинаикос» обыграл «Реал» Мадрид и стал чемпионом Евролиги