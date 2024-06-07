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Тейтум: два года назад мы тоже выиграли первую игру финала, нам предстоит ещё много работы

Тейтум: два года назад мы тоже выиграли первую игру финала, нам предстоит ещё много работы
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался после победы в первом матче финальной серии НБА с «Даллас Маверикс» (107:89).

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

«Чувствую себя отлично после победы. Если честно, я нервничал, будто ребёнок перед экзаменом. До сих пор пытаюсь осознать, что мы играем в финале. Когда ты молод, тебе кажется, что ты точно вернёшься в финал. Но в прошлом году нас разбудили, когда не дали нам выйти в финал. Мы постарались и вернулись, это важное достижение.

Мы играли неплохо, есть вещи, которые могли быть лучше. Но, конечно, всегда хорошо выиграть первую игру. Но два года назад мы тоже выиграли первую игру финала, нам предстоит ещё много работы», — заявил Тейтум на послематчевой пресс-конференции.

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Джейсон Тейтум играет в гольф

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