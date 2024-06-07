Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Мальцев продолжит работу в «Химках» в качестве главного тренера

Андрей Мальцев продолжит работу в «Химках» в качестве главного тренера
Комментарии

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, Мальцев проведёт свой пятый сезон с подмосковной командой.

В нынешнем сезоне Суперлиги «Химки» смогли добраться до финальной серии, но завоевали лишь серебряные медали, уступив владивостокскому «Динамо». Тем не менее команда показала лучший результат по ходу регулярного сезона.

Мальцев также приводил команду в «Финал четырёх» Кубка России сезона-2022/2023, в том же сезоне команда завоевала бронзу в Суперлиге, выиграв серию с Темп-СУМЗ-УГМК.

Также клуб объявил, что в тренерском штабе останутся Виктор Бережной, Сергей Сорокин, а также специалист по физической подготовке Георгий Горохов.

Материалы по теме
«Без единой взятки». Тренер «Динамо» иронично прокомментировал победу в Суперлиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android