Андрей Мальцев продолжит работу в «Химках» в качестве главного тренера

Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев продолжит работать с командой в следующем сезоне, сообщает пресс-служба клуба. Таким образом, Мальцев проведёт свой пятый сезон с подмосковной командой.

В нынешнем сезоне Суперлиги «Химки» смогли добраться до финальной серии, но завоевали лишь серебряные медали, уступив владивостокскому «Динамо». Тем не менее команда показала лучший результат по ходу регулярного сезона.

Мальцев также приводил команду в «Финал четырёх» Кубка России сезона-2022/2023, в том же сезоне команда завоевала бронзу в Суперлиге, выиграв серию с Темп-СУМЗ-УГМК.

Также клуб объявил, что в тренерском штабе останутся Виктор Бережной, Сергей Сорокин, а также специалист по физической подготовке Георгий Горохов.