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Карвел Андерсон заключил новый контракт с «Локомотивом»

Карвел Андерсон заключил новый контракт с «Локомотивом»
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Баскетболист «Локомотива-Кубань» Карвел Андерсон заключил новый контракт с клубом по схеме «1+1», сообщает пресс-служба команды. Напомним, игрок начинал сезон в «Астане», после чего присоединился к краснодарцам перед плей-офф.

В минувшем розыгрыше Единой лиги Андерсон сыграл 40 матчей за «Астану», где в среднем набирал 16,1 очка за 32 минуты на паркете. После перехода в «Локомотив» результативность и игровое время Карвела чуть снизились — 10,5 очка за 24 минуты.

«Локомотив» с Андерсоном прошёл в полуфинал, где столкнулся с УНИКСом. Серия дошла до седьмого матча, где краснодарцы проиграли. Таким образом, железнодорожникам не удалось повторить успех сезона-2022/2023, где подопечным Александра Секулича удалось выйти в финал.

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