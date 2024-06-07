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Игроки «Бостона» поставили рекорд финалов НБА по трёхочковым

Игроки «Бостона» поставили рекорд финалов НБА по трёхочковым
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Семь игроков «Бостон Селтикс», а именно Джейлен Браун, Сэм Хаузер, Джру Холидэй, Эл Хорфорд, Кристапс Порзингис, Джейсон Тейтум и Деррик Уайт, попали два или более трёхочковых в первом матче финальной серии с «Даллас Маверикс» (107:89). Это произошло впервые в истории финалов НБА.

НБА - плей-офф . Финал. 1-й матч
07 июня 2024, пятница. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
107 : 89
Даллас Маверикс
Даллас
Бостон Селтикс: Браун - 22, Порзингис - 20, Тейтум - 16, Уайт - 15, Холидэй - 12, Хорфорд - 10, Хозер - 8, Корнет - 2, Михайлюк - 2, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Кета
Даллас Маверикс: Дончич - 30, Вашингтон - 14, Харди - 13, Ирвинг - 12, Гэффорд - 8, Джонс - 5, Грин - 3, Лайвли - 2, Клебер - 2, Экзам, Пауэлл, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Моррис

В истории было пять случаев, когда шесть игроков команды попадали в играх финала множественное количество дальних бросков. В последний раз это получилось у «Майами» в серии «Денвером» 2023 года. До этого этим могли похвастаться игроки «Голден Стэйт Уорриорз» в 2022 году, «Финикс Санз» в 2021 году, и дважды это вышло у баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале 2020 года с «Майами Хит».

Следующая игра серии состоится в Бостоне.

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