Игроки «Бостона» поставили рекорд финалов НБА по трёхочковым

Семь игроков «Бостон Селтикс», а именно Джейлен Браун, Сэм Хаузер, Джру Холидэй, Эл Хорфорд, Кристапс Порзингис, Джейсон Тейтум и Деррик Уайт, попали два или более трёхочковых в первом матче финальной серии с «Даллас Маверикс» (107:89). Это произошло впервые в истории финалов НБА.

В истории было пять случаев, когда шесть игроков команды попадали в играх финала множественное количество дальних бросков. В последний раз это получилось у «Майами» в серии «Денвером» 2023 года. До этого этим могли похвастаться игроки «Голден Стэйт Уорриорз» в 2022 году, «Финикс Санз» в 2021 году, и дважды это вышло у баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» в финале 2020 года с «Майами Хит».

Следующая игра серии состоится в Бостоне.