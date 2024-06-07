Леброн — о Бёрде: Ларри был так шикарен, один из величайших!

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оставил комментарий под записью игры легендарного баскетболиста Ларри Бёрда, где ему удалось набрать 60 очков в матче с «Атлантой Хоукс».

«Чуваки, посмотрите на скамейку «Атланты», пока он их уничтожал! Легендарный Ларри был так шикарен, один из величайших в истории», — заявил Джеймс в социальной сети X (ранее — Twitter).

Леброн высказался о моменте, когда Бёрд в концовке матча, имея на своём счету уже много очков, исполнил сложнейший средний бросок с сопротивлением. Игроки «Атланты» на скамейке не сдержали эмоции, несмотря на то, что Бёрд был их оппонентом, и пришли в восторг от броска Ларри.

Исторический матч состоялся в 1985 году. Именно в этой игре Бёрд установил свой рекорд результативности за карьеру.

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