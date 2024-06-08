Джейлен Браун: из «Гарри Поттера» я ассоциирую себя с Гермионой

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун рассказал о том, как провёл время между серией с «Индианой Пэйсерс» и финалом НБА. Напомним, «кельты» встречаются в финальном противостоянии с «Даллас Маверикс» и ведут со счётом 1-0.

«Это было мучительное время, прошло столько времени, почти 10 дней. Многие наши ребята проводили время с семьями. Но у меня нет семьи, я холост, поэтому я просто пересмотрел всего «Гарри Поттера».

С кем я себя ассоциирую среди персонажей? Я фанат Дамблдора, но это ещё не ответ на вопрос, хотя, может быть, в старости. Я бы сказал с Гермионой. Именно с ней я себя ассоциирую. Она всех скрепляет, а также делает много важных вещей, поправляет за другими. Она всех мотивирует бороться до самого конца», — заявил Браун в интервью Кэмерону Табатабайе.

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