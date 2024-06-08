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Инсайдер: «Лейкерс» готовят контракт Дэну Хёрли общей суммой в $ 100 млн

Инсайдер: «Лейкерс» готовят контракт Дэну Хёрли общей суммой в $ 100 млн
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«Лос-Анджелес Лейкерс» готовит предложение тренеру «Коннектикута» Дэну Хёрли на восемь лет общей суммой в $ 100 млн, сообщает инсайдер Энтони Ирвин. Напомним, по информации Эдриана Войнаровски, «Лейкерс» рассматривают Хёрли, как главного кандидата на должность наставника команды.

Предыдущим тренером «Лейкерс» являлся Дарвин Хэм, он проработал с командой два сезона и был уволен после того, как «озёрники» проиграли в первом раунде плей-офф действующему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

По информации инсайдера Шэмса Чарании «Лейкерс» до сих пор всерьёз рассматривают кандидатуру экс-игрока НБА Джей Джей Редика, ведущего тактический подкаст с форвардом «Лос-Анджелеса» Леброном Джеймсом. Редик не имеет тренерского опыта на взрослом уровне.

Бронни Джеймс провёл занятие на тренировочной базе «Лейкерс»

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