Гилберт Аренас составил стартовую пятёрку «талантов поколения» в истории НБА

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас составил стартовую пятёрку из баскетболистов, которые, по его мнению, подходят под термин «талант поколения». Напомним, несколько дней назад Аренас заявил, что такие игроки, как Никола Йокич или Стефен Карри, не могут так называться.

«Уилт, Мэджик, Джордан, Шак, Леброн, а со скамейки Вембаньяма и Дюрант. Вообще, Джа Морант и Зайон Уильямсон тоже подходят под этот термин.

«Таланты поколения» — это такие парни, как Бо Джексон (легендарный игрок НФЛ. — Прим. «Чемпионата»). Винус Уильямс, например, не «талант поколения», она просто работяга. Тайгер Вудс подходит, потому что мы никогда не видели ничего подобного до него, да и после. Том Брэди — невероятный работяга. Кэм Ньютон (экс-игрок НФЛ. — Прим. «Чемпионата») — «талант поколения».

Это не значит, что «таланты поколения» обязательно лучше тех, кто ими не является. Просто у них заведомо очень большое преимущество, за счёт атлетизма, то, что нельзя натренировать», — заявил Аренас на подкасте Патрика Беверли.

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