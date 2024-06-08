Леброн Джеймс объяснил, в чём особенно хорош «Бостон Селтикс»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в подробностях рассказал о главных преимуществах игры «Бостон Селтикс» в нынешнем сезоне.

«Что делает их отличной командой? Я думаю, это их уникальный навык в распасовках, что многие люди не отмечают. Когда они провоцируют защиту на смену, когда врываются на дриблинге внутрь, то они очень вовремя делают передачу.

Я думаю, что они не получают достаточно признания за своё движение мяча. Когда они проникают внутрь по лицевой или под углом в 45 градусов и заставляют оборону меняться — это их суперсила.

Когда они двигают мяч, у них есть пять игроков вокруг периметра, где все могут бросать трёхочковые, так ещё и попадают с высоким процентом, некоторые даже в районе 40%», — заявил Джеймс в подкасте Mind Your Game.

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