Рейтинг первой игры финала НБА упал на 500 тыс. человек по сравнению с прошлым годом

Первая игра финальной серии НБА между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс» собрала у экранов телевизоров 10,98 млн зрителей, что на полмиллиона ниже, чем в прошлом году, где встречались «Майами Хит» и «Денвер Наггетс» (11,58 млн). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с телевизионными рейтингами финалов прошлых лет.

Рейтинги первых игр финалов НБА с 2020 года:

2024: «Бостон Селтикс» — «Даллас Маверикс» — 10,99 млн;

2023: «Денвер Наггетс» — «Майами Хит» — 11,58 млн;

2022: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Бостон Селтикс» — 11,90 млн;

2021: «Милуоки Бакс» — «Финикс Санз» — 8,56 млн;

2020: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Майами Хит» — 7,41 млн.

Первая встреча текущей серии осталась за «Селтикс», переигравшими «Маверикс» со счётом 107:89.