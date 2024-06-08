В деле о ставках Джонтея Портера появились новые подробности. Игрока могли шантажировать

В деле о ставках экс-игрока НБА Джонтея Портера появились два новых подозреваемых — Тимоти Маккормак и Махмуд Молла, сообщает NBC News, ссылаясь на судебные материалы. Предполагается, что Портер состоял в специальной схеме с несколькими людьми, которые впоследствии шантажировали игрока.

Сообщается, что Портер якобы накопил многочисленные долги и один из неназванных обвиняемых воспользовался этим для шантажа. Джонтея убеждали разыграть схему, при которой он бы досрочно покинул одну из игр, чтобы гарантировать успех ставок.

«Если я не сделаю этого, то между нами всё кончено. Если я не привезу тебе завтра $ 8 тыс., то ты приедешь ко мне в Торонто и изобьёшь», — сообщил Портер одному из участников схемы в январе 2024 года.

Напомним, игрок был навсегда дисквалифицирован НБА. Игрока обвиняют в ставках на НБА, в том числе на собственные индивидуальные показатели в матчах.

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