Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В деле о ставках Джонтея Портера появились новые подробности. Игрока могли шантажировать

В деле о ставках Джонтея Портера появились новые подробности. Игрока могли шантажировать
Аудио-версия:
Комментарии

В деле о ставках экс-игрока НБА Джонтея Портера появились два новых подозреваемых — Тимоти Маккормак и Махмуд Молла, сообщает NBC News, ссылаясь на судебные материалы. Предполагается, что Портер состоял в специальной схеме с несколькими людьми, которые впоследствии шантажировали игрока.

Сообщается, что Портер якобы накопил многочисленные долги и один из неназванных обвиняемых воспользовался этим для шантажа. Джонтея убеждали разыграть схему, при которой он бы досрочно покинул одну из игр, чтобы гарантировать успех ставок.

«Если я не сделаю этого, то между нами всё кончено. Если я не привезу тебе завтра $ 8 тыс., то ты приедешь ко мне в Торонто и изобьёшь», — сообщил Портер одному из участников схемы в январе 2024 года.

Напомним, игрок был навсегда дисквалифицирован НБА. Игрока обвиняют в ставках на НБА, в том числе на собственные индивидуальные показатели в матчах.

Материалы по теме
Самая настоящая мафия. Шантаж и подробности отстранения брата чемпиона НБА
Самая настоящая мафия. Шантаж и подробности отстранения брата чемпиона НБА

Фанат выбежал на поле, чтобы обнять Майкла Портера

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android