Генеральный менеджер «Панатинаикоса»: игроки «Олимпиакоса» выразили неуважение Атаману

Генеральный менеджер «Панатинаикоса» Сани Бечирович высказался по поводу скандального инцидента во второй игре финальной серии Греческой лиги с «Олимпиакосом». Напомним, главный тренер афинской команды Эргин Атаман был удалён с игры за два технических замечания.

«Я думаю, что все присутствующие в этом зале знают, как важно правильное спортивное поведение на площадке. И я не думаю, что в этой игре некоторые игроки «Олимпиакоса» проявили такое уважение к нашему тренеру.

Когда Канаан вступил в перепалку с игроками «Пао», Атаман показал жест молчания американскому защитнику, и между ними завязался диалог. За участие в перепалке Атаман получил технический фол, а когда он выразил протест, ему дали ещё один технический, за что он был удалён. Поздравляем «Олимпиакос» с победой, потому что они её заслужили. Но их спортивное поведение не соответствует статусу финала», — заявил Бечирович на послематчевой пресс-конференции.

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