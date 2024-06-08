Евгений Колесников объявил о завершении карьеры

38-летний российский баскетболист Евгений Колесников завершил игровую карьеру. Об этом было объявлено на мероприятии УНИКСа в честь закрытия сезона.

Видео доступно в телеграм-канале БК УНИКС | КАЗАНЬ. Права на видео принадлежат УНИКСу.

Колесников — воспитанник ЦСКА. Свою карьеру на взрослом уровне Евгений начал в середине 2000-х. На первом этапе карьеры он выступал за «ЦСК ВВС-Самара», «Урал-Грейт» и «Спартак-Приморье».

Затем баскетболист перешёл в латышский клуб ВЭФ, где в сезоне-2008/2009 он стал самым результативным игроком чемпионата Латвии, а также попал на Матч всех звёзд.

Евгений решил вернуться в Россию и вместе с «Красными Крыльями» дважды выиграл Кубок России, а также Кубок вызова ФИБА. Затем он выступал во множестве российских клубов, в том числе в ЦСКА и УНИКСе. На счету Колесникова два трофея Единой лиги.

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