Экс-баскетболистка сборной России Кейру вышла замуж за звезду «Универа» Алексея Гаврилова

Бывшая баскетболистка Катерина Кейру вышла замуж за актёра Алексея Гаврилова, прославившегося своей игрой в сериале «Универ». Напомним, ранее Кейру была замужем за футболистом Иваном Новосельцевым.

Фото: Из личного архива Алексея Гаврилова

«Я очень тебя люблю, ты у меня потрясающее красивая женщина, мудрая душа, самая талантливая личность из всех, кого я знаю, нежная, добрая, ласковая, душевная, грациозная, зажигательная, ты самая лучшая мама, ты моя Вселенная, мой неизведанный космос.

Долгих лет жизни нашей Семье, нам и нашим детям, теперь 7 июня навсегда будет нашим счастливым днём», — написал Гаврилов в социальных сетях.

Кейру провела 10 лет в российском баскетболе, после чего закончила карьеру по причине беременности. Катерина является чемпионкой Европы (до 20 лет) в составе сборной России.

Материалы по теме Экс-игрок ЦСКА Кейру развивает уникальную лигу в российском баскетболе

Кейру пожаловалась на ситуацию в магазине