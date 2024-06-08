Браун: Порзингис играл весь сезон на высочайшем уровне

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун комплиментарно высказался о своём партнёре по команде Кристапсе Порзингисе. Напомним, латыш вернулся после травмы в первой игре финальной серии НБА с «Даллас Маверикс» и набрал 20 очков за 21 минуту.

«Я думаю, что Кристапс был великолепен на протяжении всего сезона. Его возвращение и хорошая игра на том уровне, на котором он был по ходу сезона, очень важны для нас, потому что у нас появился ещё один оборонительный игрок, ещё один шутер, которого должны уважать соперники. Его присутствие облегчает игру всем остальным», — заявил Браун на пресс-конференции.

Выступление Порзингиса помогло «Бостону» переиграть «Даллас» со счётом 107:89.

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса