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Браун: Порзингис играл весь сезон на высочайшем уровне

Браун: Порзингис играл весь сезон на высочайшем уровне
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун комплиментарно высказался о своём партнёре по команде Кристапсе Порзингисе. Напомним, латыш вернулся после травмы в первой игре финальной серии НБА с «Даллас Маверикс» и набрал 20 очков за 21 минуту.

«Я думаю, что Кристапс был великолепен на протяжении всего сезона. Его возвращение и хорошая игра на том уровне, на котором он был по ходу сезона, очень важны для нас, потому что у нас появился ещё один оборонительный игрок, ещё один шутер, которого должны уважать соперники. Его присутствие облегчает игру всем остальным», — заявил Браун на пресс-конференции.

Выступление Порзингиса помогло «Бостону» переиграть «Даллас» со счётом 107:89.

Тренер «Бостона» Маззулла защищается против Порзингиса

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