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«Я не осознавал, что происходит». Леброн вспомнил свой первый финал НБА

«Я не осознавал, что происходит». Леброн вспомнил свой первый финал НБА
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился воспоминаниями про свой первый финал НБА в карьере. Леброну удалось достичь финальной серии в 2007 году, где он вместе с «Кливленд Кавальерс» проиграл «Сан-Антонио Спёрс» в четырёх матчах.

«Я был настолько поглощён происходящим, что даже не осознавал всего до конца. Мне было 22 года, я старался впитать как можно больше. Но самое главное — я просто хотел выйти на площадку и не усложнять себе жизнь лишней информацией. Хотел играть свободно и наслаждаться моментом. Мне кажется, так и надо делать в таком возрасте.

Знаешь, я чувствую, что по мере того, как я становился старше в своей карьере, я мог впитывать больше информации и всё равно выходить на площадку и показывать результат. Но в 22 года это было так: «Эй, тренер, просто дай мне пару указаний в атаке и защите», и я просто доверял своему баскетбольному IQ, своей игре и уровню энергии, чтобы выдержать давление плей-офф. Я просто выходил и играл свободно.

Никто не верил в нас, это очевидно. Никто не верил в меня в 22 года — это был всего лишь мой четвёртый год в НБА. Мы дошли до финала Восточной конференции, играя против больших и страшных «Пистонс», которые побеждали практически всех в Восточной конференции. Они пять раз подряд выходили в финал Востока. Так что я старался просто выходить на площадку, бороться и играть усердно и просто посмотреть, что получится.

Это был отличный опыт, просто попасть в финал было суперкруто, увидеть большой трофей Ларри О'Брайена на площадке. Я помню, как в прошлом видел его только по телевизору», — заявил Джеймс на подкасте Mind Your Game.

Предматчевая подготовка Леброна Джеймса:

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