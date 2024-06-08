«Барселона» объявила об уходе главного тренера Роджера Гримау

«Барселона» официально объявила, что главный тренер команды Роджер Гримау уходит со своей должности. Испанский специалист проработал в каталонском клубе один сезон.

«Клуб хочет выразить публичную благодарность Роджеру Гримау за профессионализм и обязательность, которые он продемонстрировал, будучи лидером тренерского штаба. «Барселона» всегда будет для него домом», — сообщает пресс-служба клуба.

Каталонцы завершили регулярный сезон Евролиги с 22 победами и 12 поражениями, что позволило команде занять четвёртое место и напрямую выйти в четвертьфинал. В первой стадии плей-офф «Барселона» столкнулась с «Олимпиакосом» и проиграла серию со счётом 2-3. Таким образом, клуб не смог в четвёртый раз подряд выйти в «Финал четырёх».

Сообщалось, что одним из претендентов на пост наставника «Барселоны» является тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль.

«Олимпиакос» обыграл «Барселону» в решающем матче 1/4 Евролиги:

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