Майк Джеймс может покинуть «Монако», несмотря на сообщения о продлении контракта

Разыгрывающий защитник Майк Джеймс и «Монако» ещё не достигли соглашения о продлении контракта. MVP Евролиги рассматривает вариант получения статуса свободного агента и ухода из своего нынешнего клуба. Об этом сообщает издание BasketNews.

В «Монако» американский разыгрывающий выступает с 2021 года. В настоящий момент ему 33 года. Джеймс был признан самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона Евролиги.

В среднем за матч Майк набирал 17,9 очка, реализуя 37,2% трёхочковых бросков, а также совершал 4,1 подбора и отдавал 5,1 передачи. Кроме того, в минувшем сезоне Джеймс стал лучшим бомбардиром Евролиги.

Ранее сообщалось, что Джеймс близок к подписанию нового контракта с командой сроком на три года, по которому он сможет заработать € 9 млн.

Джеймс начинал свою карьеру в Евролиге в составе «Басконии», выведя её в «Финал четырёх» в 2016 году. Позже он играл за «Панатинаикос» (Афины), «Эмпорио Армани» (Милан) и ЦСКА.