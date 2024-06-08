Кармело Энтони будет искать игроков для австралийской НБЛ

Экс-баскетболист НБА Кармело Энтони присоединился к управленческой команде австралийской лиги НБЛ. Он подписал с лигой контракт, согласно которому будет отвечать за привлечение и наставничество лучших игроков со всего мира для программы Next Stars австралийской лиги. Об этом сообщает австралийская редакция Fox Sports.

«Присоединяясь к НБЛ, я рад возможности не только способствовать развитию баскетбола в Австралии, но и повлиять на глобальную ситуацию в нашем виде спорта.

Недавний поток талантов, перешедших из НБЛ в НБА, был чрезвычайно впечатляющим, а программа Next Stars является ярким примером стремления лиги к воспитанию талантов и развитию игроков до топ-уровня», — приводит слова Энтони Fox Sports.

Отметим, что программа Next Stars была изначально представлена как альтернатива студенческой баскетбольной системе.