MVP Евролиги — 2023 попросил клуб НБА обменять его или расторгнуть контракт

Тяжёлый форвард Александар Везенков обратился к руководству своей команды «Сакраменто Кингз» с просьбой сделать его свободным агентом или обменять в другую команду. Об этом сообщает издание Eurohoops.

Бывший игрок «Олимпиакоса» перешёл в НБА прошлым летом после того, как был признан самым ценным игроком Евролиги.

Но в «Сакраменто Кингз» дела Везенкова пошли плохо. В своём первом сезоне в НБА за команду Майка Брауна Александар набирал в среднем 5,4 очка и 2,3 подбора за игру, сыграв в общей сложности 42 матча. Его лучшими выступлениями были матчи с «Финикс Санз», в которых он набирал по 14 очков в каждом.

По данным источников Eurohoops, 28-летний форвард сообщил команде о своём намерении покинуть её. Пока ещё не принято решение, будет ли он искать возможность остаться в НБА или вернётся в Европу.

Его контракт с «Сакраменто Кингз» стоимостью $ 20 млн рассчитан до конца следующего сезона.