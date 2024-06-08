Стало известно, с кем «Барселона» ведёт переговоры на должность главного тренера

БК «Барселона» уже некоторое время работает над рассмотрением кандидатур на должность главного тренера команды. Испанский портал Encestando сообщает, что решение об уходе Роджера Гримау было принято в начале этой недели, а официально об этом было объявлено сегодня, 8 июня.

Изначально рассматривались варианты приглашения Яки Лаковича, Димитриса Итудиса и Хавьера Паскуаля, но от всех троих отказались по разным причинам. Новым претендентом на тренерский пост стал Жоан Пеньярройя.

55-летний каталонский тренер остаётся без работы с тех пор, как в ноябре прошлого года его уволили из «Басконии».

«Барселона» завершила регулярный сезон Евролиги с 22 победами и 12 поражениями, вылетев в первой стадии плей-офф от «Олимпиакоса», проиграв серию со счётом 2-3.