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Стало известно, с кем «Барселона» ведёт переговоры на должность главного тренера

Стало известно, с кем «Барселона» ведёт переговоры на должность главного тренера
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БК «Барселона» уже некоторое время работает над рассмотрением кандидатур на должность главного тренера команды. Испанский портал Encestando сообщает, что решение об уходе Роджера Гримау было принято в начале этой недели, а официально об этом было объявлено сегодня, 8 июня.

Изначально рассматривались варианты приглашения Яки Лаковича, Димитриса Итудиса и Хавьера Паскуаля, но от всех троих отказались по разным причинам. Новым претендентом на тренерский пост стал Жоан Пеньярройя.

55-летний каталонский тренер остаётся без работы с тех пор, как в ноябре прошлого года его уволили из «Басконии».

«Барселона» завершила регулярный сезон Евролиги с 22 победами и 12 поражениями, вылетев в первой стадии плей-офф от «Олимпиакоса», проиграв серию со счётом 2-3.

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