Журналист Hoopswire: Дэн Хёрли предпочтёт «Лейкерс» Коннектикутский университет

Журналист Hoopswire Сэм Эмико считает, что Дэн Хёрли не примет предложение «Лос-Анджелес Лейкерс» стать главным тренером команды.

«Думаю, что Дэн Хёрли получит этим летом хорошее предложение о продлении контракта от Коннектикутского университета. Слышал, что работа в НБА, которую он действительно хотел бы как суровый парень с Восточного побережья — это «Никс». В итоге Хёрли получит повышенную зарплату, а «Лейкерс» — Джей Джей Редика, но, по крайней мере, они попытались.

Кентукки предложил Хёрли $ 100 млн за восемь лет, его это вполне устраивает. Я буду удивлён, если он примет предложение «Лейкерс», — написал Эмико на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Предыдущим тренером «Лейкерс» являлся Дарвин Хэм, он проработал с командой два сезона и был уволен после того, как «озёрники» проиграли в первом раунде плей-офф действующему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.