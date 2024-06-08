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Сергей Кущенко назвал клуб, который может присоединиться к Единой лиге

Сергей Кущенко назвал клуб, который может присоединиться к Единой лиге
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко рассказал, кто может пополнить состав участников турнира в следующем году.

«Динамо» из Владивостока – наш единственный потенциальный новичок на грядущий сезон. Других сейчас нет. Мы инспектируем их заявку. Она рассматривается, вступление возможно.

По поводу иностранных кандидатов, мы будем держаться за международную повестку. Это изначально заложено в нашей лиге. Да, сложные истории, даже с нынешними участниками, но мы прилагаем все усилия. Большие контакты с потенциальными точками расширения есть. Это история на будущее, то есть через сезон, но это возможно. Речь идёт о клубах, которые ближе к Азии, так скажем», — приводит слова Кущенко издание «Спорт День за Днём».

Команда «Динамо» Владивосток основана в 2021 году. Она является чемпионом Суперлиги сезона-2023/2024. В регулярном сезоне она заняла третье место, а в плей-офф одержала победу над всеми соперниками, включая «Химки».

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