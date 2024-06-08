Маркиф Моррис: если бы Яннис не травмировал Ирвинга, то «Бакс» не завоевали бы титул

Форвард «Даллас Маверикс» Маркиф Моррис высказал мнение, что если бы Яннис Адетокунбо не травмировал Кайри Ирвинга в третьем матче серии плей-офф НБА 2021 года, то «Милуоки Бакс» не завоевал бы тогда чемпионский титул.

«Если бы Яннис не подставил ногу под Кайри, «Бруклин Нетс» выиграл бы тот чемпионат. «Милуоки Бакс» остался бы без чемпионства. Я знаю это. Их просто вынесли бы всухую. И они это знают. Можете спросить любого из их команды», – приводит слова игравшего на тот момент за «Лос-Анджелес Лейкерс» Морриса NY Post.

«Милуоки Бакс» в 2021 году обыграл «Бруклин Нетс» во втором раунде плей-офф со счётом 4-3. Затем «Милуоки Бакс» обыграл «Атланту Хоукс» (4-2) и в финале НБА — «Финикс Санз» (4-2).