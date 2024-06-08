Адам Сильвер: Ирвинг искренне раскаивается за репост антисемитского фильма

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что Кайри Ирвинг искренне раскаивается за репост документального фильма, содержащего антисемитскую риторику, который он сделал в 2022 году, выступая за «Бруклин Нетс».

«Он абсолютно раскаивается за тот поступок. В наших частных беседах он очень раскаивался. Он взял на себя полную ответственность. Мы все знаем, что он может быть немного упрямым, и я считаю, что он чувствовал, что ему нужно извиниться перед публикой.

Но у меня не было никаких сомнений в его искренности. И я бы не поручился тогда за него, если бы не чувствовал, что он полностью раскаивается и стремится поступать правильно в будущем», — приводит слова Сильвера ClutchPoints.

За тот репост Кайри Ирвинг получил от лиги отстранение на восемь матчей.