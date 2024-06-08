Санкт-Петербург защитил титул обладателя Кубка Росконгресса по баскетболу

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Команда Санкт-Петербурга победила команду Москвы со счётом 74:73 в традиционном Кубке Росконгресса по баскетболу, который вошёл в программу Спортивных игр Петербургского международного экономического форума. Соорганизаторами матча выступили спортивная платформа Фонда Росконгресс – «РК-Спорт», баскетбольный клуб «Зенит» и «Профсоюзный спортивный клуб».

Самым результативным игроком матча стал бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Карасёв, набравший за Санкт-Петербург 25 очков. У Москвы 16 очков на счету тяжёлого форварда «Зенита» Джувэна Моргана.

За Санкт-Петербург также сыграли бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Моня, чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт, председатель правления ФК «Зенит» Александр Медведев, заместитель генерального директора – руководитель аппарата, ПАО «Россети» Владимир Харитонов, председатель Комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт Петербурга, серебряный призёр Олимпийских игр по велоспорту Антон Шантырь.

В состав команды Москвы также вошли чемпион Европы Сергей Быков, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Пётр Иванов, заместитель председателя правления ПАО «Новатэк» Эдуард Гудков, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, солистка Мариинского театра Дарья Ионова и президент Профсоюзного спортивного клуба Сергей Качушкин.