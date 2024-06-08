Дуэйн Кейси встал на защиту Джейсона Тейтума от хейтеров

Бывший тренер НБА («Миннесота Тимбервулвз», «Торонто Рэпторс», «Детройт Пистонс») Дуэйн Кейси высказался в защиту форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума.

«Бостон» одержал победу над «Даллас Маверикс» со счётом 107:89 в первой игре финальной серии НБА 2024 года, и тем не менее после игры команда подвергалась критике со стороны болельщиков, особенно это касалось Тейтума, который провёл не лучший матч (16 очков, 11 подборов, пять передач).

Дуэйн Кейси ответил хейтерам Тейтума, заявив, что звёздный форвард играет на победу и его не волнует, наберёт ли он много очков или нет.

«С точки зрения игры на победу он всё делает правильно. И его не волнует, кто что скажет по этому поводу. Ему нужна победа, а не личные показатели. И я не понимаю, почему он получает столько критики. Пока они побеждают, личная результативность Тейтума не имеет особого значения», — приводит слова Кейси портал ClutchPoints.