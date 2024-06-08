Джейсон Кидд считает Джейлена Брауна лучшим игроком «Селтикс»

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд считает 27-летнего Джейлена Брауна лучшим игроком «Бостон Селтикс».

«Он делает всё. И делает это так, как должен делать лучший игрок. Он играет и в защите, и в нападении, причём в лучшем темпе, чем на протяжении всего розыгрыша плей-офф. Истинный MVP финала Восточной конференции», — сказал Кидд на послематчевой пресс-конференции.

Защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун был признан MVP финала Восточной конференции по итогам четырёхматчевой серии с «Индианой Пэйсерс». Браун становился самым результативным игроком в двух из этих матчей.

«Бостон Селтикс» обыграл «Даллас Маверикс» в первом матче финальной серии НБА со счётом 107:89.

Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.