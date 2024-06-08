Джейсон Кидд: у нас нет никакой паники

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд заявил, что в его команде нет никакой паники после проигрыша в первом матче финальной серии с «Бостон Селтикс».

«У нас нет никакой паники… мы много раз проигрывали первую игру и отыгрывались», — сказал Кидд на послематчевой пресс-конференции.

«Даллас Маверикс» проиграли «Бостон Селтикс» в первом матче финальной серии НБА со счетом 89:107.

Самым результативным игроком этого матча стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 30 очков, а также совершивший 10 подборов и отдавший одну результативную передачу.

В составе «Бостона» лучшую результативность показал атакующий защитник Джейлен Браун (22 очка, шесть подборов и две результативные передачи).

Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.