Названа причина непопадания Кейтлин Кларк в олимпийскую сборную

Бывшие игроки сборной США высказали мнение о причине непопадания Кейтлин Кларк в олимпийскую команду на Игры-2024 в Париже. Об этом сообщает USA Today.

«Два разных источника, оба ветераны женского американского баскетбола с многолетним опытом игры, сообщили USA TODAY Sports Friday, что вероятным фактором принятия этого решения стало опасение по поводу того, как миллионы поклонников Кларк отреагируют на то, что ей будет выделено мало игрового времени в составе сборной.

Если это правда, то это является признанием того напряжения, которое Кларк, раздающая автографы десяткам детей до и после каждой игры, вызвала у старой гвардии женского баскетбола.

Оба источника рассказали это на условиях анонимности из-за деликатности вопроса», — сообщает USA Today.