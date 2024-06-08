Несколько игроков «Лейкерс» не хотят выступать под руководством Джей Джей Редика

Несколько баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» не хотят играть под руководством Джей Джей Редика. Об этом сообщает журналист Fox Sports Джон Фанта.

«Несколько игроков «Лейкерс», и их имя не Леброн Джеймс, сказали: «Мне, конечно, нравится Джей Джей Редик, но я не уверен, что мне нравится этот «самый умный парень в комнате, я буду говорить с тобой свысока, я всё знаю». Я играл против него, я всё понимаю, но не хочу», – рассказал Джон Фанта.

Ранее бывший игрок НБА, а ныне эксперт Остин Риверс посоветовал Джей Джей Редику не соглашаться на пост главного тренера «Лейкерс», а начать работать с более молодой командой.

Предыдущим тренером «Лейкерс» являлся Дарвин Хэм, он проработал с командой два сезона и был уволен после того, как «озёрники» проиграли в первом раунде плей-офф действующему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.