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Несколько игроков «Лейкерс» не хотят выступать под руководством Джей Джей Редика

Несколько игроков «Лейкерс» не хотят выступать под руководством Джей Джей Редика
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Несколько баскетболистов «Лос-Анджелес Лейкерс» не хотят играть под руководством Джей Джей Редика. Об этом сообщает журналист Fox Sports Джон Фанта.

«Несколько игроков «Лейкерс», и их имя не Леброн Джеймс, сказали: «Мне, конечно, нравится Джей Джей Редик, но я не уверен, что мне нравится этот «самый умный парень в комнате, я буду говорить с тобой свысока, я всё знаю». Я играл против него, я всё понимаю, но не хочу», – рассказал Джон Фанта.

Ранее бывший игрок НБА, а ныне эксперт Остин Риверс посоветовал Джей Джей Редику не соглашаться на пост главного тренера «Лейкерс», а начать работать с более молодой командой.

Предыдущим тренером «Лейкерс» являлся Дарвин Хэм, он проработал с командой два сезона и был уволен после того, как «озёрники» проиграли в первом раунде плей-офф действующему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 1-4.

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