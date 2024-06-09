«До сих пор любят». Ирвинг рассказал, как в Бостоне на него реагируют фанаты «Бостона»

Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о том, как к нему относятся болельщики «Бостон Селтикс». Напомним, баскетболист играл за «кельтов» с 2017 по 2019 год.

«Многие болельщики Бостона до сих пор меня любят. Это поражает. Когда я гуляю, многие из них ко мне подходят, чтобы сказать что-то хорошее, обнять или сфотографироваться», — приводит слова Ирвинга Clutch Points.

Ирвинг выступал за «кельтов» с 2017 по 2019 год, запросив обмен из «Кливленд Кавальерс», где выиграл чемпионство в 2016 году. Спустя два года Кайри со скандалом покинул команду.

Во время первого матча финальной серии болельщики «Бостона» активно освистывали Кайри с момента, как он вышел на паркет. Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.

Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах: