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«До сих пор любят». Ирвинг рассказал, как в Бостоне на него реагируют фанаты «Бостона»

«До сих пор любят». Ирвинг рассказал, как в Бостоне на него реагируют фанаты «Бостона»
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Защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг рассказал о том, как к нему относятся болельщики «Бостон Селтикс». Напомним, баскетболист играл за «кельтов» с 2017 по 2019 год.

«Многие болельщики Бостона до сих пор меня любят. Это поражает. Когда я гуляю, многие из них ко мне подходят, чтобы сказать что-то хорошее, обнять или сфотографироваться», — приводит слова Ирвинга Clutch Points.

Ирвинг выступал за «кельтов» с 2017 по 2019 год, запросив обмен из «Кливленд Кавальерс», где выиграл чемпионство в 2016 году. Спустя два года Кайри со скандалом покинул команду.

Во время первого матча финальной серии болельщики «Бостона» активно освистывали Кайри с момента, как он вышел на паркет. Следующая игра пройдёт в Бостоне в ночь с 9 на 10 июня в 3:30 мск.

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Кайри Ирвинг показывает дриблинг, стоя ногами на двух мячах:

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