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Матч с участием Кейтлин Кларк собрал больше фанатов, чем первая игра финала НБА

Матч с участием Кейтлин Кларк собрал больше фанатов, чем первая игра финала НБА
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Матч с участием звезды женского баскетбола Кейтлин Кларк собрал больше зрителей на арене, чем первая игра финальной серии между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Встречу «Индианы Фивер» и «Вашингтон Мистикс» посетили 20 333 человека, а противостояния «кельтов» и техасцев 19 156 фанатов.

«Индиана» смогла добиться третьей победы в сезоне, переиграл «Вашингтон» со счётом 85:83. Кларк стала самой результативной баскетболисткой матча, набрав 30 очков, восемь подборов и шесть передач.

В мае Кейтлин в играх женской НБА набирала в среднем за матч 17,6 очка, делала 6,6 передачи и 5,1 подбора. Благодаря своим выступлениям Кларк была признана лучшим новичком месяца в женской НБА.

Кларк — вне сборной США:
Кейтлин Кларк «прокатили» с олимпийской сборной США. Хотя из-за неё смотрят женскую НБА
Кейтлин Кларк «прокатили» с олимпийской сборной США. Хотя из-за неё смотрят женскую НБА

Фанаты реагируют на драфт Кэйтлин Кларк в WNBA:

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