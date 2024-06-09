Матч с участием Кейтлин Кларк собрал больше фанатов, чем первая игра финала НБА

Матч с участием звезды женского баскетбола Кейтлин Кларк собрал больше зрителей на арене, чем первая игра финальной серии между «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс». Встречу «Индианы Фивер» и «Вашингтон Мистикс» посетили 20 333 человека, а противостояния «кельтов» и техасцев 19 156 фанатов.

«Индиана» смогла добиться третьей победы в сезоне, переиграл «Вашингтон» со счётом 85:83. Кларк стала самой результативной баскетболисткой матча, набрав 30 очков, восемь подборов и шесть передач.

В мае Кейтлин в играх женской НБА набирала в среднем за матч 17,6 очка, делала 6,6 передачи и 5,1 подбора. Благодаря своим выступлениям Кларк была признана лучшим новичком месяца в женской НБА.

Фанаты реагируют на драфт Кэйтлин Кларк в WNBA: