Баскетболист Лука Дончич отреагировал на переход Килиана Мбаппе в «Реал»

Баскетболист «Даллас Маверикс» и бывший игрок «Реала» Мадрид Лука Дончич отреагировал на переход французского футболиста Килиана Мбаппе в испанский клуб.

«Я знал, что это произойдёт. Мы пока с ним не общались с тех пор, как он объявил о переходе», — заявил Дончич на пресс-конференции.

Напомним, баскетбольный и футбольный «Реал» являются единой организацией, президентом которой является Флорентино Перес.

Дончич выступал в «Реале» в подростковом возрасте с 2015 по 2018 год. Вместе со «сливочными» он смог стать победителем Евролиги сезона-2017/2018, а также MVP турнира.

Лука вместе с «Маверикс» в нынешнем сезоне смог пройти в финал НБА, где техасский коллектив противостоит «Бостон Селтикс».

Президент «Реала» прилетел в США, чтобы поддержать Дончича: