Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Мадрид, я в пути!» Баскетболист Яннис Адетокунбо показал забавное фото с Мбаппе и Роналду

«Мадрид, я в пути!» Баскетболист Яннис Адетокунбо показал забавное фото с Мбаппе и Роналду
Комментарии

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал фотографию со своим лицом на месте Килиана Мбаппе, когда тот, будучи подростком, встретился со своим кумиром Криштиану Роналду. Напомним, Мбаппе объявил о переходе в мадридский «Реал», где играл Роналду.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

«Это я после переговоров с «Аль-Хилялем». Мадрид, я в пути! Хиляль Мадрид! Упс, я имел в виду Хала Мадрид!» — написал Адетокунбо в социальных сетях.

Адетокунбо — чемпион НБА 2021 года, а также двукратный MVP (2019, 2020). Яннис выступает в НБА с 2013 года и является восьмикратным участником Матча всех звёзд. По результатам сезона-2019/2020 греческий баскетболист был признан лучшим обороняющимся игроком сезона.

Сейчас читают:
Каждый день как на пороховой бочке. Топ уволенных тренеров НБА
Каждый день как на пороховой бочке. Топ уволенных тренеров НБА

Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android