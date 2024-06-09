«Мадрид, я в пути!» Баскетболист Яннис Адетокунбо показал забавное фото с Мбаппе и Роналду

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо опубликовал фотографию со своим лицом на месте Килиана Мбаппе, когда тот, будучи подростком, встретился со своим кумиром Криштиану Роналду. Напомним, Мбаппе объявил о переходе в мадридский «Реал», где играл Роналду.

Фото: Из личного архива Янниса Адетокунбо

«Это я после переговоров с «Аль-Хилялем». Мадрид, я в пути! Хиляль Мадрид! Упс, я имел в виду Хала Мадрид!» — написал Адетокунбо в социальных сетях.

Адетокунбо — чемпион НБА 2021 года, а также двукратный MVP (2019, 2020). Яннис выступает в НБА с 2013 года и является восьмикратным участником Матча всех звёзд. По результатам сезона-2019/2020 греческий баскетболист был признан лучшим обороняющимся игроком сезона.

Яннис Адетокунбо посетил чемпионский матч Лионеля Месси: