Единая лига опубликовала подборку лучших моментов финала и серии за третье место

Единая лига опубликовала видео с 10 лучшими моментами финала и серии за третье место минувшего сезона. Напомним, за титул сразились ЦСКА и УНИКС (4-1), а бронзу разыграли «Зенит» и «Локомотив-Кубань» (3-1). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с героями лучших хайлайтов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Топ-10 лучших моментов финала и серии за третье место Единой лиги сезона-2023/2024:

10. Блок-шот игрока Кирилла Елатонцева («Локо») на Тренте Фрейзере («Зенит»).

9. Данк Никиты Курбанова (ЦСКА) с разворотом.

8. Аллей-уп с участием Фрейзера и Джувэна Моргана («Зенит»).

7. Дальний трёхочковый на последней секунде четверти от Девона Акун-Пёрселла («Локо»).

6. Данк Курбанова с сопротивлением Михаила Беленицкого (УНИКС).

5. Блок-шот Тони Джекири (ЦСКА) на Андрее Воронцевиче (УНИКС).

4. Блок-шот Винса Хантера («Зенит») на Окаро Уайте («Локо»).

3. Данк Курбанова с сопротивлением Дмитрия Кулагина (УНИКС).

2. Блок-шот Вячеслава Зайцева (УНИКС) на Мело Тримбле (ЦСКА).

1. Данк Джалена Рейнольдса (УНИКС) с сопротивлением Тони Джекири.