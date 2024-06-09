Кэрон Батлер рассказал самую безумную историю с Коби Брайантом

Экс-игрок НБА Кэрон Батлер поделился самой безумной историей, связанной с легендарным баскетболистом Коби Брайантом. Батлер и Коби играли в одной команде в сезоне-2004/2005.

«Помню, мы играли с «Шарлотт». Не помню, кто был нашим тренером тогда, но он нарисовал нам комбинацию во время тайм-аута. Коби просто подошёл, очистил доску и сказал: «Так, кто из вас хочет быть частью истории?» Ламар Одом тут же ему ответил, что он в деле.

Брайант ему ответил: «Хорошо, ты вбросишь мяч мне, а все остальные должны расступиться, я заберу эту игру». Это правдивая история. Никто не знал, куда вообще себя деть на паркете», — рассказал Батлер в подкасте The OGs.

Речь идёт об игре «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Шарлотт Бобкэтс», состоявшейся 17 мая 2005 года. Коби удалось сделать победный бросок за секунду до финальной сирены.

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