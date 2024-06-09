Видео: Никола Йокич проводит отпуск, занимаясь экстремальным рафтингом

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич был замечен на экстремальном рафтинге во время отпуска. Напомним, действующие чемпионы вылетели из плей-офф в серии второго раунда, уступив «Миннесоте Тимбервулвз» в семи играх.

Йокич проводит межсезонье, занимаясь экстремальным рафтингом

Видео стало популярным в интернете, а множество людей оставили свои комментарии.

«Йокич почти такого же размера, как вся лодка».

«Никола занимается чем угодно, лишь бы не практиковаться, но он всё равно лучший в мире».

«Баскетбол действительно для него просто работа с 9 до 5».

«Он всё равно в следующем сезоне в среднем будет набирать по трипл-даблу».

«Он займётся всеми дополнительными заданиями на свете, когда закончит карьеру», — пишут фанаты в социальных сетях.