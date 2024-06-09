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«Мы делаем друг друга лучше». Тренер «Бостона» Маззулла — о Гвардиоле

«Мы делаем друг друга лучше». Тренер «Бостона» Маззулла — о Гвардиоле
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Тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла рассказал о своих взаимоотношениях с наставником футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Напомним, испанский специалист на днях посетил первый матч финальной серии НБА между «кельтами» и «Даллас Маверикс», чтобы поддержать своего коллегу по цеху.

«Он великолепный тренер и отличный человек. Он трудолюбив и всем пропагандирует интенсивный подход к работе. У нас сложились великолепные взаимоотношения, за что я очень благодарен.

Мне бы хотелось думать, что мы делаем друг друга лучше. Было здорово, что он приехал к нам на матч и поделился со мной некоторыми мудростями. Было весело», — сказал Маззулла на пресс-конференции.

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