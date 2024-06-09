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Айзея Томас назвал баскетболиста с самой великой карьерой в истории

Двукратный чемпион НБА (1989, 1990) Айзея Томас оставил комментарий под публикацией с видеозаписью того, как легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар закончил свой последний матч в НБА. Напомним, шестикратный MVP закончил карьеру НБА в 1989 году.

«Самая великая карьера в истории — у Карима Абдул-Джаббара, если мы учитываем и старшую школу, и колледж», — написал Томас в социальной сети X (ранее Twitter).

По ходу школьных лет Абдул-Джаббар учился в Мемориальной академии Пауэра, католическом учебном заведении в Нью-Йорке. Вместе с командой Карим оформил победную серию из 71 победы и выиграл национальное чемпионство.

Затем центровой поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где стал трёхкратным победителем NCAA.

Крупнейший разгром в истории НБА: