Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Айзея Томас назвал баскетболиста с самой великой карьерой в истории

Айзея Томас назвал баскетболиста с самой великой карьерой в истории
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный чемпион НБА (1989, 1990) Айзея Томас оставил комментарий под публикацией с видеозаписью того, как легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар закончил свой последний матч в НБА. Напомним, шестикратный MVP закончил карьеру НБА в 1989 году.

«Самая великая карьера в истории — у Карима Абдул-Джаббара, если мы учитываем и старшую школу, и колледж», — написал Томас в социальной сети X (ранее Twitter).

По ходу школьных лет Абдул-Джаббар учился в Мемориальной академии Пауэра, католическом учебном заведении в Нью-Йорке. Вместе с командой Карим оформил победную серию из 71 победы и выиграл национальное чемпионство.

Затем центровой поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где стал трёхкратным победителем NCAA.

Крупнейший разгром в истории НБА:

Материалы по теме
Лука Дончич повторил достижение Джордана, Брайанта, Карри, Бёрда и Абдул-Джаббара
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android