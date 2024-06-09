Джейлен Браун высказался по поводу слов Кидда о том, что является лучшим игроком «Бостона»

Форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун отреагировал на слова главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда о том, что является лучшим игроком своей команды.

«У меня нет реакции на это высказывание. Я не знаю. Это командная игра. Мы пытаемся сосредоточиться, и, вы знаете, у каждого есть своё мнение. Мы чрезвычайно сосредоточены на наших ролях [с Тейтумом] и нашей работе. Нам всем приходилось жертвовать. Джейсону приходилось делать это на самом высоком уровне, верно, и я уважаю его и поднимаю за него бокал. Прямо сейчас, в данный момент, нужно сделать всё возможное для победы, и мы не можем позволить никаким внешним факторам встать между нами», — заявил Браун на пресс-конференции.

Браун и Тейтум отработали одну комбинацию на тренировке