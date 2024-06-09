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«Нас уже пытались разделить». Джейсон Тейтум отреагировал на провокацию Джейсона Кидда

«Нас уже пытались разделить». Джейсон Тейтум отреагировал на провокацию Джейсона Кидда
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Форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум высказался насчёт слов главного тренера «Даллас Маверикс» Джейсона Кидда по поводу того, что лучшим игроком «кельтов» является Джейлен Браун.

«Это командный вид спорта, верно. Мы это понимаем. Нас бы здесь не было, если бы в нашей команде не было Джей Би, и мы можем сказать это о многих ребятах, верно. Мы все сыграли свою роль в том, чего мы достигли, и мы понимаем, что люди пытаются вбить клин между нами. Я думаю, это разумный поступок, который нужно сделать или пытаться сделать. Мы были в таком положении много лет, когда парни пытались нас разделить и сказать, что одного из нас нужно обменять или кто-то лучше другого. Это не первое моё родео», — заявил Тейтум на пресс-конференции.

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