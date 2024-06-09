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Леброн Джеймс отписался от трёх звёзд НБА в социальных сетях

Леброн Джеймс отписался от трёх звёзд НБА в социальных сетях
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс отписался в социальных сетях от баскетболиста «Бруклин Нетс» Бена Симмонса, шестикратного участника Матча всех звёзд Блэйка Гриффина, объявившего об окончании игровой карьеры, и бывшего партнёра по «Кливленд Кавальерс» Кендрика Перкинса, ныне работающего спортивным обозревателем на ESPN.

На днях Перкинс раскритиковал слова Леброна о том, что скучает по временам, где он играл вместе с разыгрывающим Кайри Ирвингом. Кендрик заявил, что Джеймс подобными заявлениями хочет отвлечь внимание от финала НБА к собственной персоне. Напомним, прославленный баскетболист уже четыре года не попадал в финальную серию НБА.

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