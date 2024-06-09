Источник: Серж Ибака перейдёт в мадридский «Реал»

Бигмен «Баварии» Серж Ибака перейдёт в мадридский «Реал», сообщает Encestando. Баскетболист уже играл за «сливочных» в 2011 году, пока в НБА был «локаут», испанец не желал тратить время без практики.

Начиная с предыдущего сезона Серж оказался в Европе и подвёл черту своей 14-летней карьере в НБА. Ибака — чемпион сезона-2018/2019 в составе «Торонто Рэпторс». Также центровой дважды становился лидером сезона по количеству блок-шотов и трижды оказывался в первой защитной сборной.

В «Баварии» Серж закончил сезон, будучи лидером команды по очкам, подборам и блок-шотам: 12,6, 6,8 и 1,2.

Предполагается, что Ибака займёт место Венсана Пуарье, которого связывают с «Анадолу Эфес».

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