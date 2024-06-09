«Я знал, что ему нравится шоколад». Шакил О`Нил — о темнокожей жене Новицки

Легендарный баскетболист Шакил О`Нил рассказал, как узнал о том, что у члена Зала славы баскетбола Дирка Новицки есть темнокожая жена.

Фото: Getty Images

«Я совершенно случайно об этом узнал, мне кажется, Дирк даже не знает эту историю. Как-то раз у арены после игры я увидел очень красивую женщину и думал подойти познакомиться. Затем мне сказали, что это жена Дирка. И я такой: «О, я не знал, ну что же, я всегда знал, что Дирк любит шоколад, о да, ему нравится он»», — заявил О`Нил на собственном подкасте.

Жену Новицки зовут Джессика Уильссон, она является гражданкой Швеции. Пара справила свадьбу в 2012 году. У Дирка и Джессики трое детей: сыновья Макс и Моррис и дочь Малайка.

Лука Дончич и Дирк Новицки на матче Мировой серии МЛБ