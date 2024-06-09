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Чемпион НБА сказал, хочет ли он увидеть дуэт Леброна Джеймса с его сыном Бронни

Чемпион НБА сказал, хочет ли он увидеть дуэт Леброна Джеймса с его сыном Бронни
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Чемпион НБА 2010 года Метта Сэндифорд-Артест высказался по поводу возможного дуэта форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса со своим сыном Бронни. Напомним, юный игрок заявился на драфт нынешнего года.

«Я был бы рад увидеть Леброна и Бронни в одной команде. Бронни тогда точно будет чемпионом», — написал Сэндифорд-Артест в социальной сети X (ранее Twitter).

В этом году драфт НБА продлится два дня: первый раунд состоится 26 июня, а второй — 27 июня. «Лейкерс» имеют право на 17-й и 55-й пики.

«Нью-Орлеан Пеликанс» недавно отказался от пика в первом раунде в пользу «Лейкерс» в рамках обмена Энтони Дэвиса. Были сообщения, что «Лейкерс» могут использовать этот выбор для Бронни Джеймса.

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