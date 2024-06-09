Трэйси Макгрэди: я верю всему, что слышал о Чемберлене. Он был чудом природы

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди высказался в адрес легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уилта Чемберлена.

«Я верю всему, что слышал об Уилте насчёт его игры на площадке. Хотя не думаю, что есть однозначное мнение по поводу 20 тыс. женщин, с которыми он переспал за жизнь. В любом случае, с точки зрения баскетбола Уилт был чудом природы. Он был сильным, самым высоким и доминировал над каждым, с кем играл», — приводит слова Трэйси портал Sports Illustrated.

Напомним, в 1991 году Уилт Чемберлен выпустил автобиографию, в которой заявил, что в течение всей жизни у него было около 20 тыс. женщин. Многие после данного заявления подвергли Чемберлена критике, а также ставили под сомнение его слова.