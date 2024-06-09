Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Трэйси Макгрэди: я верю всему, что слышал о Чемберлене. Он был чудом природы

Трэйси Макгрэди: я верю всему, что слышал о Чемберлене. Он был чудом природы
Комментарии

Член Зала славы баскетбола Трэйси Макгрэди высказался в адрес легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Уилта Чемберлена.

«Я верю всему, что слышал об Уилте насчёт его игры на площадке. Хотя не думаю, что есть однозначное мнение по поводу 20 тыс. женщин, с которыми он переспал за жизнь. В любом случае, с точки зрения баскетбола Уилт был чудом природы. Он был сильным, самым высоким и доминировал над каждым, с кем играл», — приводит слова Трэйси портал Sports Illustrated.

Напомним, в 1991 году Уилт Чемберлен выпустил автобиографию, в которой заявил, что в течение всей жизни у него было около 20 тыс. женщин. Многие после данного заявления подвергли Чемберлена критике, а также ставили под сомнение его слова.

Материалы по теме
«Западал на всё, что двигалось». У легендарного Уилта Чемберлена было 20 000 женщин
«Западал на всё, что двигалось». У легендарного Уилта Чемберлена было 20 000 женщин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android