«Бостон» — «Даллас»: онлайн-трансляция матча финала плей-офф НБА начнётся в 3:00

10 июня состоится второй матч финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Чемпионство между собой разыгрывают «Бостон Селтикс» и «Даллас Маверикс».

Онлайн-трансляция матча финала плей-офф НБА начнётся в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт для вас LIVE трансляцию, в которой вы узнаете все самые интересные моменты второй игры.

«Даллас Маверикс» проиграл «Бостон Селтикс» в первом матче финальной серии НБА со счётом 89:107. Самым результативным игроком этой встречи стал словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич, набравший 30 очков, а также совершивший 10 подборов и отдавший одну результативную передачу.

В составе «кельтов» лучшую результативность показал атакующий защитник Джейлен Браун: 22 очка, шесть подборов и две результативные передачи. «Бостон» не становился чемпионом НБА с 2008 года, а «Даллас» – с 2011-го.