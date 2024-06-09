Сын Пита Маравича и экс-игрок сборной университета Луизианы скончался в возрасте 42 лет

Сын легендарного форварда команды «Юта Джаз» и члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пита Маравича Джош скончался в четверг в возрасте 42 лет. Об этом сообщает портал Yahoo Sports.

Причины смерти Джоша не называются, однако известно, что он умер у себя дома в городе Ковингтон, штат Луизиана.

Джош, как и отец, играл в баскетбол. Он выступал за сборную университета Луизианы, однако особых успехов не достиг. Известно, что в выпускном классе школы Маравич в среднем за игру набирал 18 очков, делал четыре подбора, четыре передачи и три перехвата.

Пит Маравич выступал в НБА с 1970 по 1980 год. Маравич является пятикратным участником Матча всех звёзд НБА, а также самым результативным игроком регулярного сезона-1976/1977.